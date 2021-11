Diebstahl einer Geldbörse

Zu dem Diebstahl kam es, nachdem der Geschädigte an der Kasse seine Einkäufe bezahlt hatte und sich mit dem Einkaufswagen nach Draußen begab. In einem kurzen Moment der Ablenkung durch ein Handygespräch habe er anschließend das Fehlen seiner Geldbörse bemerkt. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Morbach.



