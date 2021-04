Diebstahl einer Geldbörse

Am 20.04.2021 kam es gegen 14:15 Uhr zu einem Diebstahl aus einer Handtasche im LIDL Markt in Saarburg, hierbei wurde ein roter Geldbeutel entwendet.





Es konnten zwei Frauen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren beobachtet werden, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden können. Diese haben sich unmittelbar danach, möglicherweise mit einem PKW, von der Örtlichkeit entfernt. Ob sich im PKW ggf. eine dritte Person befand, ist nicht bekannt.



Zeugen, die insbesondere Angaben zu den beiden Tatverdächtigen oder dem PKW machen können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen."



