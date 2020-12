Archivierter Artikel vom 27.10.2020, 05:11 Uhr

Diebstahl einer alten Dreschmaschine

Morbach OT Wederath (ots) – Am Dienstag, den 20. Oktober 2020, wurde in dem Zeitraum von ca. 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr durch mindestens einen unbekannten Täter eine alte Dreschmaschine, die vor dem Anwesen, Schulgässchen 2 in Wederath stand, entwendet.