Diebstahl des Opferstock in der Erzkapelle

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom 21.02.21, 13.00 Uhr, und 25.02.21, 14.30 Uhr, den Opferstock, in Form einer abschließbaren Metallkassette, aus der Erzkapelle in Hermeskeil.



Der Opferstock war mittels Vorhängeschloss an der Wand gesichert.



Hinweise auf den oder die Täter bitte an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 oder Email pihermeskeil@polizei.rlp.de.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell