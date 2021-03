Diebstahl aus PKW in Waldweiler

Am Freitag, dem 05.03.21, zw. 17 Uhr und 19 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter, vor dem Anwesen Schulstraße 7 in Waldweiler, eine Geldbörse mit 400 Euro Bargeld aus dem dort geparkten, unverschlossenen blauen VW Polo der Geschädigten.





Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt Beobachtungen gemacht haben melden sich bitte bei der Polizeiinspektion in Hermeskeil unter Tel.: 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil@polizei.rlp.de



