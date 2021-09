Diebstahl aus PKW

In der Nacht von Donnerstag, 09.09.2021 auf Freitag, 10.09.2021 wurde ein roter Renault Clio in Idar-Oberstein auf bislang unbekannte Weise geöffnet und die darin befindlichen Wertgegenstände entwendet.





Im Zeitraum von 23:20 Uhr bis 01:25 Uhr parkte die Fahrzeugführerin ihren roten Renault auf dem Schotterparkplatz vor der „Aphrodite-Bar“ in der Straße Reichelsdell. Als diese kurze Zeit später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie fest, dass sowohl die Fahrertür als auch die Beifahrertür lediglich angelehnt waren und das Handschuhfach augenscheinlich durchwühlt wurde. Wie die Fahrzeugtüren durch die Täter geöffnet wurden ist bislang unklar. Aus dem Fahrzeug wurden mehrere Gegenstände sowie Bargeld entwendet. Die Gesamtschadenshöhe liegt im unteren dreistelligen Eurobereich.



Zeugen, welche Hinweise zu der genannten Straftat geben können, werden gebeten, sich an hiesige Polizeiinspektion unter der 06781-5610 zu wenden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.



