Archivierter Artikel vom 26.10.2020, 13:21 Uhr

Rhaunen

Diebstahl aus PKW

Bis jetzt noch unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstag, 17.10.2020 bis Donnerstag, 22.10.2020 in ein in der Straße „Zum Idar“ in der Ortsgemeinde Rhaunen abgestelltes Fahrzeug ein.