Archivierter Artikel vom 18.08.2020, 14:20 Uhr

Morbach

Diebstahl aus PKW

Am Samstag, den 15.08.2020 gegen 12:00 Uhr, wurde von einem bisher unbekannten Täter in der Hebegasse in Morbach aus einem nicht verschlossenen grauen Ford C-Max ein Kuvert entwendet, in welchem sich ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag befand.