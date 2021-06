Am Montag, 31.05.21 kam es zwischen 20 Uhr und 22:30 Uhr in Hermeskeil zu zwei Diebstählen aus Fahrzeugen.





So wurden aus einem Fahrzeug, das vor einer Arztpraxis gegenüber der Sparkasse geparkt war, Gegenstände entwendet.



Ebenso wurden Gegenstände aus einem LKW in der Alten Poststraße entwendet.



Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hermeskeil.



