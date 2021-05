Diebstahl aus Kraftfahrzeug – Dieseldiebstahl

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes brachen unbekannte Täter im Zeitraum vom 21.05. bis 25.05.2021 die Tankdeckel von fünf abgestellten Omnibussen auf und zapften eine bisher unbestimmte Menge an Dieselkraftstoff ab. Die Omnibusse standen im Tatzeitraum auf dem alten Bahnhofsgelände in Morbach, Industriestraße.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen unteren vierstelligen Betrag.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Morbach oder jede andere Polizeidienststelle.



