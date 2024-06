Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Saarburg Ortsteil Beurig (ots) – In der Zeit zwischen Sonntag, 02.06.2024, ca. 09:45 Uhr, bis Dienstag, 04.06.2024, ca. 08:00 Uhr, wurde durch unbekannte Täter aus einem Firmenfahrzeug einer Schreinerei in der Ockfener Straße diverses Werkzeug entwendet.

Die Tatzeit dürfte in dem genannten Zeitraum in den Abendstunden bzw. der Nacht gelegen haben. Der Schaden beträgt ca. 4000,- EUR.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saarburg, Tel.: 06581-9155-0 entgegen.



