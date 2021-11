Diebstahl aus Hofladen

Am Mittwoch, den 24.11.2021 kam es um 11:39 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Selbstbedienungsladen in der Straße „In den Turmwiesen“ in 54497 Morbach-Hinzerath.

Zum o.g. Zeitpunkt wurden durch eine Überwachungskamera 2 männliche – sowie eine weibliche Person dabei gefilmt, als sie verschiedene Nahrungsmittel aus dem hofeigenen Laden an sich nahmen und die Örtlichkeit mit einem weißen Bus in der Art eines Sprinters verließen. Das Kennzeichen -oder Fragmente des Kennzeichens sind nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich auf einen unteren zweistelligen Betrag. Zeugen, die Hinweise zu der vorliegenden Straftat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Morbach.



