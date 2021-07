Hermeskeil

Diebstahl aus Getränkemarkt „Bierstraße“

In der Nacht von Montag, dem 12.07.21, 20 Uhr auf Dienstag, dem 13.07.21, 08 Uhr, überstiegen unbekannte Täter die Umzäunung des Getränkemarktes „Bierstraße“ Am Dörrenbach in Hermeskeil.