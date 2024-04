Trier

Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

In der Nacht von Samstag, dem 30.03.2024, 22:00 Uhr und Sonntag dem 31.03.2024, 10.00 Uhr, kam es in in der Saarstraße in Hermeskeil, Höhe der Hausnummer 19, zu einem Diebstahl aus einem dort geparkten Firmenfahrzeug.