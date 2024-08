Diebstahl aus Fahrzeug in Tiefenstein.

In dem Zeitraum von Montag, 12.08.2024, gegen 20:30 Uhr bis Dienstag, 13.08.2024, gegen 07:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl von Werkzeug aus einem Fahrzeug.

Anzeige

Das Fahrzeug stand geparkt und verschlossen in der Tiefensteiner Straße in 55743 Idar-Oberstein. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich über das Seitenfenster Zugang zu dem Fahrzeuginneren. Entwendet wurden mehrere Werkzeugkisten samt Inhalt, der Marke Hilti.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: PIIdarOberstein.Wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell