Diebstahl aus Carport

In der Nacht von Donnerstag, dem 11.01.2024 auf Freitag, den 12.01.2024 hat ein unbekannter, vermummter Täter gegen 03:00 Uhr Werkzeug aus einem Carport im Otto-von-Waldstein-Ring in Hermeskeil entwendet.

Bislang ist bekannt, dass der Täter an mehreren Anwesen der o.g. Straße zumindest Ausschau gehalten hat, ob er in Häuser oder angrenzende Gebäude gelangen kann.

Beim Täter handelt es sich vermutlich um eine männliche ca. 165cm bis 170cm große Person mit schlanker Statur. Weitere Hinweise die zur Aufklärung der vorliegenden Straftat zweckdienlich sein könnten, erbittet die Polizei Hermeskeil.



