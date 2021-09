Baumholder

Diebstahl an Arbeitsmaschine in Berglangenbach

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Donnerstag, den 23.09.2021 17:30 Uhr bis Freitag, den 24.09.2021 07:30 Uhr an einer Arbeitsmaschine in einem Waldgebiet in der Nähe der Bergstraße in Berglangenbach mehrere LED-Scheinwerfer gestohlen.