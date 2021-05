Zwischen dem 16. Mai, 18:00 Uhr und dem 17. Mai, 04:00 Uhr kam es in Allenbach, auf einer landwirtschaftlichen Abstellfläche, in der Nähe der L163, zu einem Diebstahl von mehreren Gegenständen, u. von Leitplankenpfosten, Weidetoren und einer Adapterplatte eines Baggers.

Allenbach (ots). Zwischen dem 16.Mai, 18:00 Uhr und dem 17.Mai, 04:00 Uhr kam es in Allenbach, auf einer landwirtschaftlichen Abstellfläche, in der Nähe der L163, zu einem Diebstahl von mehreren Gegenständen, u.a. von Leitplankenpfosten, Weidetoren und einer Adapterplatte eines Baggers. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 6500 Euro. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner:

Daniel, Kraus, PK

Telefon: 06781 / 561-0

Telefax: 06781 / 561 -150

piidar-oberstein@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell