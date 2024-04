Diebstähle, Unfälle und eine Aufstiegsfeier – Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 12.-15.04.2024

Anzeige

Neben den üblichen alkoholbedingten Streitigkeiten in diversen Gastronomiebetrieben und auf verschiedenen Veranstaltungen, lag ein Arbeitsschwerpunkt der Beamtinnen und Beamten auf dem Verkehrssektor, der teils von alkohol- und betäubungsmittelbedingten Unfällen geprägt war.



So wurden neben 42 Strafanzeigen ebenso 31 Verkehrsunfälle aufgenommen. Zudem rückten die Polizistinnen und Polizisten der Polizeiinspektion Trier zu 89 weiteren Einsätzen aus, die keine strafrechtliche Relevanz entfalteten.



Mutmaßlich aufgrund eines vor Fahrtantritt zeitnahen Betäubungsmittelkonsums verlor der Fahrer eines Kleinkraftrades am Freitagmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursachte nicht unerheblichen Sachschaden bei der Kollision mit einem Grundstückstor in der Trierer Hospitalsmühle. Eine Überprüfung des Rollers ergab, dass dieser aufgrund illegaler technischer Veränderungen die bauartbedingte zulässige Höchstgeschwindigkeit massiv überschritten hatte, sodass damit Geschwindigkeiten bis etwa 90 km/h erreicht werden konnten. Als die Beamten aufgrund der zuvor getroffenen Feststellungen den Führerschein des Mannes sicherstellen wollten, staunten diese nicht schlecht, als ihnen mitgeteilt wurde, dass der Fahrzeugführer über keinerlei Fahrerlaubnis verfügt. Den Fahrer erwarten nun, nachdem diesem in einem Trierer Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde, mehrere Strafverfahren aufgrund von Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Fahren ohne gültigen Versicherungsschutz. Sein Fahrzeug wurde zudem als Beweismittel im Strafverfahren sichergestellt.



Etwas schneller unterwegs war der Fahrer eines Mercedes in der Nacht von Samstag auf Sonntag, welcher alkoholbedingt einen spektakulären Verkehrsunfall auf der B51 zwischen Estricher Hof und der Abzweigung nach Konz verursachte. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkoholkonsum verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam über die Gegenfahrbahn nach links von der Fahrbahn ab, wo sich das Fahrzeug mehrfach überschlug und letztlich erst einige Meter weiter totalbeschädigt und auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Einem glücklichen Zufall zu verdanken konnte der Fahrzeugführer anschließend sein Auto lediglich leicht verletzt verlassen. Der Unfall zog längere Aufräum- sowie Reinigungsarbeiten nach sich, ebenso musste die B51 kurzzeitig in Zusammenarbeit mit der Trierer Berufsfeuerwehr gesperrt werden. Den Fahrer erwarten nun ebenso Strafverfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Gefährdung des Straßenverkehrs.



Ein aufmerksamer Ladenbesitzer konnte am Freitagnachmittag einen jungen Mann dabei beobachten, wie dieser eine hochwertige Sonnenbrille anprobierte. Zufrieden mit seiner getroffenen Auswahl verließ der Beschuldigte dann das Geschäft und behielt die Brille gleich an, bezahlte diese jedoch nicht. Ohne den flüchtenden Täter nun anzusprechen verfolgte der aufmerksame Ladenbetreiber den Dieb zu Fuß und teilte die getroffenen Feststellungen telefonisch der Polizeiinspektion Trier mit, woraufhin der Mann im Bereich des Bahnhofsvorplatzes angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden konnte. Das Stehlgut konnte anschließend wieder an seinen Besitzer ausgehändigt werden und wartet nun nach entsprechender Reinigung auf einen neuen, hoffentlich auch hierfür zahlenden Besitzer.



Ein nicht nur aus polizeilicher Sicht erfreulicher Spieltag ereignete sich am Freitagabend, als sich der SV Eintracht Trier unter Flutlicht und vor 6.110 Zuschauern nach einem 1:0 Heimsieg gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern frühzeitig zum Oberligameister kürte und damit die Rückkehr in die Regionalliga besiegelte. Nachdem zunächst mehrere hundert Eintracht-Anhänger bei einem imposanten Fanmarsch von der Porta Nigra zum Moselstadion begleitet wurden, blieben die zahlreichen Fans auch nach Abpfiff und den darauffolgenden Feierlichkeiten größtenteils friedlich.

Die Polizeiinspektion Trier gratuliert zum verdienten Aufstieg und freut sich ebenso auf die kommende Saison in der viertklassigen Regionalliga Südwest.



