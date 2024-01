Diebstähle aus unverschlossenen Garagen

Im Zeitraum vom Donnerstag, den 28.12.2024, 20:00 Uhr, bis zum Freitag, den 05.01.2024, 11:00 Uhr, kam es in Schweich, zum einen im Kapellenweg, zum anderen in der Straße Im Rosengarten, jeweils zu einem Diebstahl aus einer unverschlossenen Garage.

Symbolbild

Im Rosengarten wurde ein hochwertiges Rennrad-, im Kapellenweg wurden Werkzeuge in einem Wert von insgesamt 1580 EUR, entwendet. Das Rad wurde unweit vom Tatort wieder aufgefunden. Hinweise zu dem/den Täter/n liegen bislang keine vor. Personen, welche Angaben zur Tat oder zum Täter/zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich, Tel.Nr.: 06502-91570, in Verbindung zu setzen.



