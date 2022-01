Drei Diebstähle aus Pkw nahm die Polizei in Baumholder am Sonntag auf.

Die Taten, allesamt im Stadtgebiet Baumholder, dürften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignet haben.

In einem Fall blieb es dabei, dass der Pkw durchwühlt wurde. Entwendet wurde offensichtlich nichts. In einem weiteren Fall wurde eine im Auto liegende Handtasche mit Personalausweis und Führerschein entwendet. Im dritten Fall wurde ein Musik-Player iPod touch sowie ein Etui mit Kleinwerkzeugen erbeutet. Nach ersten Erkenntnisse waren alle Autos unverschlossen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Baumholder



Telefon: 06783-9910

www.pibaumholder@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell