Im Zeitraum vom 06.11.2020, 18:00 Uhr bis zum 07.11.2020, 10:00 Uhr entwendete ein oder mehrere unbekannte Täter ein gegen Diebstahl gesichertes Fahrrad aus einem Mehrfamilienhaus in der Fußgängerzone Oberstein.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein hochwertiges E-Bike der Marke Haibike in der Farbe grau/blau. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.



Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen geben? Sachdienliche Hinweise können direkt an die Polizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781 / 5610 gegeben werden.



