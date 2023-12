Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern frohe Weihnachten – Passen Sie auf sich auf!

Ein Streifenwagen mit Blaulicht vor einem Weihnachtsbaum Foto: Polizeidirektion Trier

Damit die Feiertage friedlich und ohne böse Überraschungen ablaufen, möchten wir Ihnen einige Tipps geben:



– Entschleunigen Sie die Festtage! Planen Sie genug Zeit für ihre

Reise ein. Stress, Unachtsamkeit und hohe Geschwindigkeiten

können im schlimmsten Fall schwere Verkehrsunfälle verursachen

und dazu führen, dass Sie die Festtage nicht zusammen mit ihrer

Familie und Freunden verbringen könnten. Falls Sie dennoch auf

ihrer Reise im Stau stehen sollten, denken Sie an die

Rettungsgasse!



– Gehen Sie verantwortungsvoll mit Alkohol um – Natürlich spricht

nichts gegen das ein oder andere alkoholische Getränk. Kennen

Sie ihre Grenzen. Lassen Sie ihr Fahrzeug im Zweifelsfall stehen

und greifen Sie auf die öffentlichen Verkehrsmittel oder

Taxiunternehmen zurück.



– Wenn Sie an den Festtagen nicht zu Hause sein sollten, denken

Sie daran, alle Fenster und Türen abzuschließen. Teilen Sie nur

ihren engsten Vertrauten mit, dass Sie verreisen. Sorgen Sie

dafür, dass Ihre Abwesenheit möglichst unerkannt bleibt.



Falls Sie dennoch unsere Hilfe benötigen sollten: Wir sind auch an den Weihnachtstagen rund um die Uhr für ihre Sicherheit im Einsatz! Im Notfall wählen Sie die 110!



Ihre Polizeiinspektion Idar-Oberstein



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell