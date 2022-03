Die Polizei warnt vor PKW-Aufbrüchen in Trier-Pfalzel.

Bei der Polizeiinspektion Schweich wurden mehrere PKW-Aufbrüche in den Stadtteilen Trier-Pfalzel und Trier-Ehrang angezeigt.

Der Täter öffnete unverschlossene PKW und entwendete die darin befindlichen Wertgegenstände.

Verschlossene PKW wurden nicht angegangen.



In diesem Zusammenhang warnt die Polizei eindringlich keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen zurückzulassen und die Fahrzeuge sicher zu verschließen.



Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefonnummer: 06502/91570 oder Email: pischweich@polizei.rlp.de



Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570

Email: pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pischweich





