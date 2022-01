Am Samstag, 22.01.2022 um kurz nach 19.00 Uhr, kam es in einem Hauseingang in der Koblenzer Str.

in Hermeskeil in der Nähe der St. Josef-Straße, zu einer Detonation eines selbstgebauten Böllers. Die Explosion hinterließ an der Hausfront eine leichte Rußanhaftung. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz gefertigt. Beweismittel wurden sichergestellt.

Hinweise auf den bzw. die Verursacher werden erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell