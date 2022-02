Demonstrationsgeschehen in der Trierer Innenstadt

Das Bündnis „Für ein buntes Trier“ rief für den Zeitraum von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr zu einer Menschenkette unter dem Motto „Trier steht zusammen“ sowie einer anschließenden Kundgebung auf dem Viehmarktplatz auf.



Im Vorfeld dieser Versammlung hatten die Versammlungsbehörde der Stadt Trier, in enger Zusammenarbeit mit der Trierer Polizei, Kooperationsgespräche mit den Verantwortlichen durchgeführt.



Die Menschenkette sowie die anschließende Kundgebung auf dem Viehmarkt verlief aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse. Die Versammlung wurde gegen 17 Uhr beendet.



Im Vorfeld der bevorstehenden Menschenkette stellten Einsatzkräfte der Polizei gegen 13:00 Uhr im Bereich des Hauptmarktes eine Gruppierung fest, welche sich als Corona-Maßnahmen-Kritiker zu erkennen gab. Sie beabsichtigten eine eigene Versammlung durchzuführen. Diese wurde als stationäre Kundgebung auf dem angrenzenden Domfreihof gestattet. In deren Verlauf musste immer wieder die Einhaltung der Regularien eingefordert werden. Diese Kundgebung wurde gegen 16 Uhr beendet.



In der Gesamtschau verlief das Versammlungsgeschehen in der Trierer Innenstadt ohne nennenswerte Zwischenfälle.



