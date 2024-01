Saarburg

Demonstration der Landwirte und Transporteure in Saarburg – Polizei ist zufrieden

Der Anmeldung zur Demonstration von Landwirten und Transporteuren am heutigen Samstag in Saarburg folgten ca. 600 Menschen. Mit ihren etwa 300 Fahrzeugen, Traktoren und LKW, sammelten sie sich an verschiedenen Stellen rund um die Stadt und fuhren gegen 13 Uhr gemeinsam in Richtung Innenstadt, wo sie sich auf dem City-Parkplatz zu einer Kundgebung einfanden.