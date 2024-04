Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion (PI) Trier

Anzeige

Mit einer Gesamtanzahl von 144 wahrgenommenen Einsätzen bewegte sich das Aufkommen für die Beamten der PI Trier über das vergangene Wochenende vom 05.-08. April 2024 auf einem konstanten Niveau.



Nachfolgende Anlässe werden dabei näher betrachtet:



Polizeieinsatz auf dem Petrisberg



Am gestrigen Sonntag, 07. April, gegen 20.10 Uhr hatte eine Anwohnerin der Kürenzer Behringstraße beobachtet, wie eine Personengruppe vor ihrem Wohnhaus im Begriff war, einen Streit auszutragen. Im weiteren Verlauf hätte dann eine Person aus der Gruppe eine Waffe gezogen und damit in die Luft geschossen.

Nach Eingang der Mitteilung wurde die Örtlichkeit durch starke Kräfte der PI Trier mit Unterstützung der Dienststellen aus Schweich und Hermeskeil angefahren und die mögliche Gefährdungssituation aufgeklärt. Neben einer auf dem Boden liegenden Patronenhülse, die mutmaßlich einer Schreckschussmunition zuzuordnen war, konnten jedoch keine weiteren Erkenntnisse erlangt werden.

Bei dem Schützen soll es sich um einen ca. 20 Jahre alten Mann mit blonden, kurzen Haaren gehandelt haben, der hellgrüne Sportkleidung getragen hatte.

Die PI Trier nimmt Hinweise, die den Sachverhalt, bzw. die Identität des Schützen aufklären könnten unter 0651-9779/5210 entgegen.



Demonstrations-Aufzug durchs Stadtgebiet verläuft weitestgehend friedlich



Dem Aufruf des Versammlungsleiters zum Thema „Nie wieder ist jetzt“ waren am gestrigen Sonntag, 07. April 2024 nach behördlicher Zählung ca. 1300 Menschen gefolgt. Der Aufzug, welcher ab 12.00 Uhr von der Porta Nigra ausgehend, sich über Teile des Alleenrings bewegte, war polizeilich begleitet worden und fand letztlich auf dem Viehmarktplatz gegen 14.00 Uhr seinen Abschluss.

Getrübt wurde der friedliche Verlauf einzig durch das Abbrennen zweier sogenannter Bengalischer Feuer von Versammlungsteilnehmern im Bereich der Fahrstraße. Es wurde ein Verfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie wegen des Verstoßes gegen die Sprengverordnung eingeleitet.

Personen, die durch die starke Rauchemission beeinträchtigt worden waren, bzw. Angaben zu den Verursachern machen können, werden gebeten, sich mit der Wache der PI Trier unter 0651/9779-5210 in Verbindung zu setzen.



