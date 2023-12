Das 3. Adventswochenende aus Sicht der Polizeiinspektion Idar-Oberstein – Zeugen gesucht!

Lichtbild des gestohlenen Motorroller der Marke Jinan Qingqi Foto: Polizeidirektion Trier

Am Wochenende, vom 15.12. bis einschließlich 17.12., bearbeiteten die Kolleg:innen der Polizeiinspektion Idar-Oberstein insgesamt 70 Vorgänge. Darunter fielen 17 Strafanzeigen, 13 Verkehrsunfälle und 40 Vorgänge ohne strafrechtliche Relevanz, wie zum Beispiel Ruhestörungen.



15. Dezember 2023



Im Zeitraum zwischen dem 14.12.2023 und dem 15.12.2023 wurde durch unbekannte Täter die Heckscheibe eines schwarzen Hyundai, welcher in einem Carport in der Hauptstraße, Nähe des Bestattungsunternehmens Adam, geparkt war eingeschlagen. Glücklicherweise wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet.



16. Dezember 2023



Am Samstag wurden insgesamt 75 Liter Diesel aus dem Treibstofftank einer Sattelzugmaschine entwendet, welche in der Straße „Im Säbel“ in Idar-Oberstein gegenüber des Friedhofes „Algenrodt“ abgestellt war. Auf die bereits veröffentlichte Pressemeldung wird verwiesen.



17. Dezember 2023



Zwischen Samstag (16.12.2023) und Sonntag (17.12.2023) entwendeten bislang unbekannte Täter einen Motorroller samt Versicherungskennzeichen, welcher im genannten Zeitraum am Bahnhof Weierbach abgestellt war. Bei dem Motorroller handelt es sich um einen schwarzen Roller der Marke Jinan Qingqi mit weiß/ blauen Applikationen, einer grau/ schwarzen Sitzbank und einem Aufkleber mit der Aufschrift „Off Limit“.



Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den genannten Sachverhalten geben können.



