Idar-Oberstein

Da drehte sich wohl nicht nur das Fahrzeug!

Am 11.04.2022 gegen 02:00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Idar-Oberstein mitgeteilt, dass sich ein Fahrzeug im Kreisel an der B41 Höhe Nahbollenbach gedreht habe und anschließend in den Graben gerutscht sei.