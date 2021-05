Corona-Kontrollen im Stadtgebiet Idar-Oberstein

Durch die Polizeiinspektion Idar-Oberstein wurden am 20.05.2021 von 13 bis 16 Uhr Kontrollen hinsichtlich der Einhaltung der aktuellen Coronabekämpfungsverordnung durchgeführt.

In Bereichen des Bahnhofes, Schloßweiher, der Fußgängerzone und der Einkaufzentren wurden durch die Beamten Kontrollen durchgeführt. Es konnten vereinzelt Verstöße gegen die Mund-/Nasenschutztragepflicht festgestellt und geahndet werden. Es bleibt festzuhalten, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung sich an die bestehenden Regeln der Verordnung hält. Von der Polizeiinspektion Idar-Oberstein waren insgesamt 6 Beamte eingesetzt.



