„Coffee with a Cop“-Veranstaltung der Polizei Birkenfeld ein voller Erfolg

Am Freitag, dem 12.12.2023 fand in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Birkenfeld eine Infoveranstaltung zum Polizeiberuf statt.

Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Mit dem Motto „Coffee with a Cop“ bot sich den Teilnehmenden die Gelegenheit, in einer lockeren Gesprächsrunde den Polizeiberuf kennenzulernen.

Neben einer Präsentation über Einstellungsvoraussetzungen, Studieninhalte und den verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten innerhalb der Polizei, wurden die sogenannten Führungs- und Einsatzmittel sowie die Räumlichkeiten der Polizeidienststelle vorgestellt.

Die TeilnehmerInnen nutzten in der zweistündigen Runde die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen und sich vom Einsatzleittisch über den Raum für erkennungsdienstliche Behandlungen bis hin zum Gewahrsamstrakt, sämtliche Gegebenheiten einer Dienststelle anzuschauen.

Zum Abschluss stoppten für die Begutachtung eines Streifenwagens für einige Minuten die ergiebigen Regengüsse, ehe die knapp fünfzehn TeilnehmerInnen nach einer positiven Feedbackrunde die Heimreise antraten.

Eine Wiederholung der Veranstaltung für das kommende Jahr ist bereits angedacht und wird frühzeitig bekanntgegeben.



