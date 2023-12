Citroen Kastenwagen flüchtet vor Polizeikontrolle

Am 08.12.2023 gegen 11:30 Uhr beabsichtigte eine Streife der Polizeiinspektion Trier am Porta- Nigra- Platz in Trier eine Verkehrskontrolle mit einem weißen Citroen Kastenwagen durchzuführen.

Citroen Foto: Polizeidirektion Trier

Der Fahrer des PKW versucht sich dieser Kontrolle durch Flucht mit hoher Geschwindigkeit zu entziehen. Die Fluchtstrecke verläuft von der Porta- Nigra über die Christophstraße bis in die Kochstraße, wo er letztlich einen Verkehrsunfall verursacht. Der Fahrer flüchtet zu Fuß in Richtung Sichelstraße.

Sollten Sie im Rahmen dieses Fahrmanövers eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern festgestellt haben, setzen Sie sich bitte mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung, unter der Telefonnummer 0651/9779-5210.



