Bus fährt sich auf der K 125 zwischen Söst und Nittel fest

Am Montag, den 18.01.2021 kam es auf der K 125 zwischen Söst, Kölliger Kapellchen und Nittel zu einer mehrstündigen Vollsperrung.





Ein Linienbus der neuen Saargau- Linie befuhr irrtümlich einen ausgebauten Feld-/ Wirtschaftsweg und fuhr sich beim Einbiegen auf die K 125 fest, so dass er aus eigener Kraft nicht mehr weiterfahren konnte.



Eine Bergung durch eigene Kräfte des Unternehmens scheiterte, so dass die Firma Steil mittels Kranfahrzeug zur Bergung des Busses anrücken musste.



Die K 125 wurde mit Unterstützung der Straßenmeisterei Saarburg für die Dauer von fünf Stunden vollgesperrt. Eine entsprechende Warnmeldung wurde veranlasst.



Im Einsatz war neben der Straßenmeisterei Saarburg auch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Saarburg.



