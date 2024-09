Brennender Lkw auf der B 51

Am Freitag, 27.09.2024, um 13:06 Uhr, ging bei der Rettungsleitstelle Trier die Mitteilung über einen brennenden LKW auf der B51 bei Hohensonne ein.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Auf der Ladefläche brach aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Die B51 war für die Dauer der Löscharbeiten in Fahrtrichtung Trier voll gesperrt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am LKW entstand lediglich Sachschaden auf der Ladefläche.



Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Newel und Welschbillig, der Rettungsdienst, sowie eine Streife der Polizeiinspektion Trier.



