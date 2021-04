Bremsanlage an PKW beschädigt – Zeugen gesucht

Die Geschädigte hatte ihren PKW, einen roten Opel Tigra, am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz gegenüber dem Theaterhaupteingang abgestellt.



Im Zeitraum von 16.30 – 23.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Tatverdächtige die Bremsanlage beschädigt. Die Geschädigte bemerkte glücklicherweise kurz nach Fahrtantritt den Ausfall der gesamten Bremsanlage, sodass es zu keinem Unfall kam. Durch die hinzu gerufene Streife der Polizeiinspektion Trier konnte am Fahrzeug eine absichtlich herbeigeführte Beschädigung an der Bremsanlage festgestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen wurden eingeleitet.



Die Polizei Trier bittet mögliche Zeugen sich zu melden (0651-9779 5212).



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651-9779-5212

pitrier.wache@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell