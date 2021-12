Saarburg

Brandstiftung an einem Motorroller

Am Donnerstag, 02.12.2021, gegen 21:45 h, kam es zum Brand eines Motorrollers, welcher vermutlich von einem bislang unbekannten Täter/-in von seinem Abstellort in den rückwärtigen Bereich der Volksbankfiliale in Saarburg, Graf-Siegfried-Str.