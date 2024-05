Hermeskeil

Brandstiftung

Polizeidirektion Trier

In der Nacht von Samstag dem 24.05.2024 auf Sonntag dem 25.05.2024, gegen ca. 00.40 Uhr, kam es in der Klosterstraße 48 in Hermeskeil, auf dem angrenzenden Wiesengrundstück, zu einer Brandstiftung.