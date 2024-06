Brand Motorraum einer Biogasanlage

In der Nacht von Dienstag ,25.

06.2024, auf Mittwoch, 26.06.2024, kam es auf einem Aussiedlerhof im Kreis Bernkastel-Wittlich zu einem Brand eines Motorraums einer Biogasanlage. Durch die umliegenden freiwilligen Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Feuers auf an andere Gebäude verhindert werden. Die Löscharbeiten des Motorraums dauerten mehrere Stunden an. Es kam zu keinem Personenschaden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf einen 6-stelligen Betrag. Im Einsatz waren etwa 85 freiwillige Feuerwehrleute aus Kleinich, Hochscheid, Longkamp, Kues und Morbach. Ein RTW und die PI Morbach waren ebenfalls im Einsatz.



