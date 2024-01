Brand Mehrfamilienhaus

Berschweiler bei Baumholder (ots) – Am Sonntag, den 21.01.2024, gegen 13:20 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Baumholder mitgeteilt, dass es zu einem Brand eines Wohnhauses in der Ortslage Berschweiler gekommen sei.

Symbolbild Foto: dpa



Beim Eintreffen der Polizeibeamten stand bereits der Dachstuhl des Mehrfamilienhauses in Vollbrand. Glücklicherweise konnten sich alle Bewohner des Hauses rechtzeitig aus dem Gebäude retten.

Über die Brandursache kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden, die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Gebäudeschaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt.

Im Einsatz waren neben der Polizei Baumholder, das DRK, die Feuerwehren Berschweiler, Baumholder, Birkenfeld, Fohren-Linden, sowie die Feuerwehren der US Streitkräfte und der Bundeswehr/Baumholder mit insgesamt ca. 100 Kräften.



