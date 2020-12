Archivierter Artikel vom 30.08.2020, 03:40 Uhr

Kronweiler

Brand in Wohnung

Eine vermutlich vergessene Kerze in einem Wohnhaus in Kronweiler führte am Abend des 29. August 2020 zu einem Wohnungsbrand, bei dem drei Bewohner eine Rauchgasintoxikation erlitten und in ein Krankenhaus verbracht werden mussten.