Baumholder

Brand im Lager eines Brennholzhandels in Baumholder

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Am Sonntag, dem 02.06.2024, um 09:00 Uhr, wurde durch die Integrierte Leitstelle Bad Kreuznach die Feuerwehr alarmiert, weil dort ein Brand in einem Betrieb für Brennholzhandel in Baumholder gemeldet wurde.