Brand eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Hohl

Am 06.07.2024 kam es gegen 00:30 Uhr zu einem Gebäudebrand in einem Mehrfamilienhaus im Bereich des Stadtteils Hohl.

Hier geriet aus bislang ungeklärter Ursache der Keller des Anwesens in Brand. Das Feuer breitete sich anschließend ins Treppenhaus aus. Der, zum Brandzeitpunkt einzige anwesende Bewohner rettete sich selbst, indem er aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss sprang. Er blieb glücklicherweise unverletzt. Am Gebäude entstand ein Schaden von schätzungsweise 50.000EUR.

Die Feststellung der Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.



