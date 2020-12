Archivierter Artikel vom 12.10.2020, 21:10 Uhr

Lorscheid

Brand eines Gebäude und Scheune in Lorscheid

Am Montag, 12.10.2020, gg. 19.10 Uhr, wurde durch die Leitstelle der Feuerwehr ein Brand eines ehemaligen Wohngebäudes mit Scheune in der Hauptstraße in Lorscheid gemeldet.