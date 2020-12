Archivierter Artikel vom 03.11.2020, 10:21 Uhr

Morbach

Brand eines Einfamilienhauses

Morbach. Haag (ots). Am Montag, den 02.11.2020 kam es gegen 15.00 Uhr zu einem Brand eines Wohnhauses in der Hagedornstraße in 54497 Morbach – Haag.