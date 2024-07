Tawern

Brand eines Einfamilienhaus. Zwei Leichtverletzte.

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Am Montag, 22.07.2024, 05:14 Uhr, wurde die Polizei Saarburg über den Brand eines Einfamilienhauses in der Gartenstraße in Tawern informiert.