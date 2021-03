Brand einer Lagerhalle

In einem holzverarbeitenden Betrieb in der Hochwaldstraße, in 54497 Morbach, brannte eine Halle.

Durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. An der Halle entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Betrag.



