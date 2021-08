Brand einer Gartenlaube in Frauenberg

In der Nacht auf Donnerstag brannte in der Frauenberger Hauptstraße eine Gartenlaube bis auf die Grundmauern nieder.

Hinweise auf einen technischen Defekt liegen momentan nicht vor. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen sind angelaufen.



Die Feuerwehren aus Frauenberg, Reichenbach, Sonnenberg-Winnenberg, Niederbrombach, Oberbrombach und Baumholder waren im Einsatz.



Wer sachdienliche Hinweise geben kann bzw. Auffälligkeiten in der Brandnacht festgestellt hat, der kann sich an die Polizeiinspektion Baumholder unter Telefonnummer 06783-9910 oder die Kriminalinspektion Idar-Oberstein unter der Nummer 06781-5610 wenden.



