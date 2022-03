Brand einer Fertigungshalle in Herrstein

Die verständigte Feuerwehr konnte einen Brand auf dem Werksgelände einer in Herrstein ansässigen Firma feststellen. Dort stand eine Fertigungshalle in Flammen. Die Feuerwehr begann sofort mit den Löschmaßnahmen. Durch die Einsatzkräfte wurde relativ schnell in Erfahrung gebracht, dass sich in der Halle keine Personen mehr aufhielten. Durch die Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Die Fertigungshalle wurde zum Einsturz gebracht, da sich weitere Glutnester im Dach der Halle ausbreiteten. Durch die Flammen wurden auch Kunststoffe verbrannt. Messungen der Feuerwehr hinsichtlich freiwerdender Schadstoffe in der Umgebungsluft ergaben, dass keine Gefahr für die Bevölkerung besteht. Die Brandursache ist bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht geklärt. Ermittler der Kriminalpolizei sind vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich auf einen hohen sechsstelligen EUR-Betrag. Durch den Brand entstand kein Personenschaden. Vor Ort waren die Feuerwehren Herrstein-Rhaunen, Kempfeld, Idar-Oberstein, Birkenfeld, Baumholder und Herborn mit insgesamt 150 Einsatzkräften. Teile der Einsatzkräfte sind zum jetzigen Zeitpunkt noch vor Ort. Des Weiteren waren zwei Streifen der Polizei Idar-Oberstein in den Einsatz eingebunden. Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.



