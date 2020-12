Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:09 Uhr

Hermeskeil (ots). Am Sonntagnachmittag, den 26.07.2020 wurde um 17:30 Uhr ein Brand auf der Aussichtsplattform „Auf Karmet“ in Rascheid festgestellt. Durch den Einsatz der eingetroffenen Feuerwehren aus Rascheid und Hermeskeil konnte der Brand rechtzeitig gelöscht und ein Übergreifen des Feuers auf die anliegenden Felder und Wiesen verhindert werden. Zur Brandursache mutmaßt die Feuerwehr, dass eine von Besuchern achtlos weggeworfene Zigarettenkippe zwischen die Holzbretter des Bodens der Plattform fiel und die darunter befindliche Kunststofffolie in Brand steckte. Der durch den Brand verursachte Schaden an der Aussichtsplattform wird auf ca. 4000,-EUR geschätzt. Vom Verursacher fehlt derzeit jede Spur.



Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise sind der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503 9151-0 mitzuteilen oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de zu übermitteln.



